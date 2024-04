VIDEO Katastrofalni završetak najvećeg ruskog napada tenkovima: "Ovo je čisto ludilo! Pretvoreni su u otpad!"

Objavljen je video koji prikazuje ukrajinski napad koji se dogodio proteklog vikenda i tijekom kojeg je navodno uništeno 20 ruskih oklopnih vozila i tenkova.

Iako je Rusija i ranije izvodila napade oklopnim vozilima, različiti izvještaji sugeriraju da je ovaj bio najveći takve vrste do sada, predvođen kolonom od 48 ruskih oklopnih vozila, izvijestio je Warzone.

To je, naravno, teško provjeriti, ali ova akcija pokazuje koliko je brutalna situacija oko Avdiivke, grada koji je osvojen sredinom veljače.

Ukrajinske su snage na rusku agresiju odgovorile 30. ožujka na cesti blizu sela Tonenke, zapadno od Avdiivke. Navodno su ga predvodila 36 ruskih tenkova i 12 borbenih vozila BMP serije, iz 6. tenkovskog puka 90. tenkovske divizije.

The very first footages of repelling the largest Russian tank attack of the entire war began to appear. The attack took place on March 30th on the Avdiivka front near the village of Tonenke.

Russia gathered 36 tanks and 12 AFVs for this attack. 12 tanks and 8 AFVs were… https://t.co/ychvqslE7D pic.twitter.com/CnIw1ar9KY