"Nenamjerno smo pogodili nedužne ljude, to se događa u ratu": Netanyahu o smrti sedmero humanitaraca

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu u utorak je ubojstvo sedmero članova humanitarne organizacije World Central Kitchen (WCK), inozemnih državljana stradalih u napadu izraelske vojske, prozvao "tragičnim incidentom”.

"Nažalost, jučer se dogodio tragičan incident. Naše snage su nenamjerno pogodile nedužne ljude u Pojasu Gaze”, rekao je izraelski premijer u videoporuci.

"To se događa u ratu. Temeljito to istražujemo, u kontaktu smo s vladama (stranaca koji su poginuli) i učinit ćemo sve da se to ne ponovi”, dodao je Netanyahu.

I glasnogovornik izraelske vojske Daniel Hagari najavio je otvaranje temeljite istrage incidenta, kazavši da WCK igra "ključnu ulogu opskrbe hranom ljudima u potrebi”, a da je izraelska vojska "profesionalna vojska predana međunarodnim zakonima”.

Pročitajte i ovo Bijela kuća zabrinuta Izrael zabranjuje rad katarske medijske kuće: "Iznutra djeluje protiv Izraela"

Članovi WCK-a ubijeni su u ponedjeljak dok su putovali u zoni bez sukoba u dva blindirana vozila na kojima je stajao logo organizacije. Usprkos koordinaciji kretanja s izraelskom vojskom, konvoj je pogođen dok je napuštao skladište u Deir al-Balahu, stoji u priopćenju WCK-a.

Sedmero ubijenih su državljani Australije, Poljske, Velike Britanije, jedna osoba je dvostruki državljanin SAD-a i Kanade, a jedna je iz Palestinske samouprave.

"Ovo nije samo napad na WCK, ovo je napad na humanitarne organizacije koje se pojavljuju u najtežim situacijama u kojima se hrana koristi kao oružje rata. Ovo je neoprostivo”, rekla je direktorica WCK-a Erin Gore.

Španjolska, Poljska i Velika Britanija u utorak su od Izraela zatražile pojašnjenja.

"Osobno sam zatražio od izraelskog veleposlanika @YacovLivne hitna pojašnjenja”, napisao je poljski ministar vanjskih poslova Radoslaw Sikorski na društvenoj mreži X. Livne mu je rekao kako će "Poljska uskoro dobiti rezultate istrage ove tragedije".

Pročitajte i ovo jedna ozlijeđena U napadu Izraela oštećeno iransko veleposlanstvo, izvori tvrde: "Eliminiran je zapovjednik Iranske revolucionarne garde"

"Pridružujem se izrazima sućuti obiteljima našeg hrabrog volontera i svih civilnih žrtava u Pojasu Gaze”, dodao je Sikorski.

I španjolski premijer Pedro Sanchez u utorak je pozvao Izrael da razjasni okolnosti oko ubojstva sedmero volontera.

"Nadam se i zahtijevam da izraelska vojska što je prije moguće razjasni okolnosti ovog brutalnog napada koji je odnio živote sedmero humanitaraca koji nisu činili išta drugo osim pomaganja”, rekao je nakon posjeta kampa za palestinske izbjeglice Džabal el-Husein u Amanu.

Reagirala je i Velika Britanija koja očekuje "transparentna i potpuna objašnjenja" od Izraela, rekao je britanski ministar vanjskih poslova David Cameron.

“Od ključne je važnosti da humanitarni radnici budu zaštićeni i sposobni obavljati svoju misiju”, istaknuo je Cameron.