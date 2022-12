Ruske službe za izvanredne situacije sumnjaju da je "kazneno djelo" uzrok velikog požara koji je u noći na petak buknuo u trgovinskom centru u predgrađu Moskve, izvijestile su ruske novinske agencije.

"Vatrogasci gase požar na površini od 7000 četvornih metara u okolici Moskve", objavio je na Twitteru ruski ministar za izvanredne situacije.

Požar je buknuo u trgovinskom centru Mega Himki, u predgrađu Himki, sjeverno od ruskog glavnog grada.

Ruske službe za izvanredne situacije sumnjaju da je požar podmetnut, objavile su nedugo zatim ruske novinske agencije, pozivajući se na izvore u hitnoj službi.

"Mislimo da je ovo planirano, da je požar podmetnut", objavila je agencija Interfax, pozivajući se na neimenovani izvor.

Agencija Sputnjik dodaje da je kazneno djelo "među glavnim mogućim uzrocima" požara.

The "Mega Khimki" shopping center in #Moscow is on fire. The fire area is about 7000 m². pic.twitter.com/GXxKB3vbxs