Donald Trump, bivši predsjednik i favorit za republikanskog kandidata za predsjedničke izbore 2024., u utorak će se pojaviti pred sudom i biti upoznat s optužnicom, uzet će mu se otisci prstiju i fotografirati za arhivu te će se izjasniti o krivnji, što je za SAD povijesni trenutak.

Bivši predsjednik Donald Trump pojavit će se pred sudom

Donalda Trumpa na sudu će upoznati s optužnicom, uzet će mu se otisci prstiju i fotografirati za arhivu te će se on izjasniti o krivnji

ovo je prvi puta da je jedan bivši američki predsjednik optužen

Trump je optužen zbog slučaja isplate novca 2016. pornozvijezdi Stormy Daniels za njezinu šutnju o njihovu odnosu

Trump tvrdi da je nevin i na sudu će se izjasniti da nije kriv

mediji nemaju pristup sudnici

15:14 Fotografi će moći snimiti fotografije Trumpa i sudnice na početku ročišta, no mediji neće moći biti u sudnici tijekom cijelog ročišta, javlja CNN.

Slučaj Donalda Trumpa, New York

New York uoči Trumpovog dolaska na sud



15:13 Bivši predsjednik Donald Trump mogao bi se medijima obratiti prije odlaska u sudnicu i nakon izlaska iz sudnice u New Yorku, piše CNN. Trump je noć proveo u Trump Toweru u New Yorku uoči današnjeg početka suđenja.

Iako će Trump danas formalno biti uhićen, očekuje se da će nakon čitanja optužnice biti slobodan te bi se trebao iz New Yorka zaputiti na svoje imanje Mar-a-Lago na Floridi. Ne zna se točno gdje bi se i kada Trump mogao obratiti medijima.

Odvjetnik bivšeg predsjednika Donalda Trumpa rekao je kako očekuje da će Trump govoriti pred kamerama u hodniku sudnice na Manhattanu i prije i nakon svog izlaganja u utorak, piše CNN.

14:00 Čitanje optužnice protiv Donalda Trumpa danas na Manhattanu vjerojatno će biti "tipični postupak koji ne traje dugo, 20-30 minuta", rekao je njegov odvjetnik Joe Tacopina za ABC-jevu emisiju Good Morning America te dodao da će bivši predsjednik biti "obrađen kao što bi bili i svi drugi."

Rasprave između Trumpova pravnog tima i tužitelja bile su "o određenim proceduralnim stvarima, ali ništa bitno o optužnici", rekao je Tacopina.

Kada je voditelj sugerirao da bi se Trump mogao i izjasniti krivim, Tacopina je odgovorio: "Mogu vas uvjeriti da u ovom slučaju neće biti priznanja krivnje. Mislim da ovaj slučaj neće doći pred porotu. Mislim da će to biti odbačeno na temelju dokumenata", dodao je. Kazao je kako nema naznaka da bi sud Trumpu odredio nekakva ograničenja.

13:15 Odvjetnik Stormy Daniels, Clark Brewster rekao je kako je ovo tužan dan. "Ne veselimo se podizanju optužnice protiv ovog čovjeka. To je tužan dan, ali moramo to poštovati i vjerovati porotnicima te se nadati da će naš pravosudni sustav primijeniti zakon na istinu i činjenice i tako prepoznati da nijedna osoba nije iznad zakona", napisao je.

13:00 Bivši američki predsjednik doći će na sud na na Manhattanu u New Yorku. Trump se mora predati prije 20:15 prema našem vremenu. Nije točno poznato kad će se pojaviti na sudu, no BBC javlja da će se pojaviti neposredno prije čitanja optužnice.

Trump će, naime, danas biti uhićen, a potom slijedi čitanje optužnice. Sud će pritom uzeti otiske prstiju bivšeg predsjednika, ispunit će se dokumenti, provjerit će se provodi li se protiv njega još koji kazneni postupak te će mu pročitati prava. Trumpu navodno neće staviti lisice, a i dopušten mu je ulazak na stražnji ulaz suda. Nakon čitanja optužnice i saslušanja bivši predsjednik planira odmah povratak na Floridu gdje će se, kako je rekao, obratiti javnosti, javlja BBC.

New York uoči Trumpovog dolaska na sud

12:30 Policija u New Yorku je spremna na dolazak Donalda Trumpa pred sud, a sud na Manhattanu je pod opsadnom policijskih snaga. Pred sudom je stotinjak novinara, a neki su i prenoćili. Izvori kažu da je 35.000 policajaca u pripravnosti u slučaju velikih prosvjeda ispred Trump Towera ili bilo gdje drugdje u New Yorku.

New York uoči Trumpovog dolaska na sud

Slučaj Donalda Trumpa, New York

12:00 Pristaše i protivnici Donalda Trumpa okupili su se ispred Trump Towera u New Yorku.

New York uoči Trumpovog dolaska na sud

Trump se izjašnjava o krivnji na sudu u povijesno prvom takvom slučaju u SAD-u

11:00 Prošli je tjedan protiv Trumpa podignuta optužnica, čime je postao prvi aktualni ili bivši predsjednik koji se suočava s optužbama za kaznena djela, zbog slučaja isplate novca 2016. pornozvijezdi Stormy Daniels za njezinu šutnju o odnosu s Trumpom. Trump tvrdi da je nevin i na sudu će se izjasniti da nije kriv. Trump će se predati u utorak uz jake mjere sigurnosti jer se očekuju demonstracije za i protiv čovjeka koji je razljutio liberale i neke globalne saveznike, ali ga hvale mnogi bijeli Amerikanci i konzervativni kršćanski birači.

"Moramo vratiti našu zemlju i UČINITI AMERIKU PONOVO VELIKOM!", napisao je Trump na svom profilu na društvenoj mreži Truth Social nedugo nakon što je u ponedjeljak stigao u New York s Floride, pozivajući pristaše da doniraju njegovoj kampanji.

Suđenje u okviru kojeg će Trump u sudnici slušati optužbe i imati priliku izjasniti se o krivnji, planirano je za utorak u 20:15 po srednjoeuropskom vremenu. Trumpovi odvjetnici usprotivili su se videosnimanju, fotografiranju i radijskom prijenosu ročišta rekavši da bi to "pogoršalo ionako gotovo cirkusku atmosferu oko ovog slučaja" te bi umanjilo dostojanstvo i pristojnost postupka.

Slučaj Donalda Trumpa, New York

Sudac Juan Merchan kasno je u ponedjeljak presudio da će pet fotografa smjeti biti u sudnici prije početka ročišta kako bi snimali nekoliko minuta, a kamerama je dopušten pristup hodnicima zgrade.

Okružni tužitelj Alvin Bragg, demokrat, koji je vodio istragu, nakon ročišta će održati konferenciju za novinare.

Trump će se odmah vratiti na Floridu i obratiti se javnosti iz Mar-a-Laga u 20:15 po lokalnom vremenu u utorak (2:15 po srednjoeuropskom vremenu u srijedu), priopćio je njegov ured.

Konkretne točke optužbe u optužnici koju je potvrdila velika porota trebale bi biti objavljene u utorak. Trump i njegovi saveznici optužbe su opisali kao politički motivirane. Yahoo News kasno u ponedjeljak objavio je da će se Trump suočiti s 34 točke optužnice za krivotvorenje poslovne dokumentacije. Pozivajući se na samo jedan izvor, Yahoo je rekao da nijedna od optužbi protiv Trumpa nije prekršaj, u svim slučajevima radi se o kaznenim djelima.

New York uoči Trumpovog dolaska na sud

Bivši američki predsjednik Donald Trump došao je u ponedjeljak privatnim zrakoplovom u New York iz Floride. Gradonačelnik New Yorka pozvao je stanovnike na mir i dostojanstveno ponašanje u gradu povodom ovog događaja.