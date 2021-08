BBC-ev dopisnik objavio je video snimljen izvan kabulskog aerodroma u kojem se vidi kako se očajni Afganistanci, bez dozvola za odlazak, pokušavaju probiti kroz ogradu i napustiti zemlju.

Britanske snage evakuiraju neke Afganistance, ali tisuće njih nema dozvolu za odlazak iz zemlje i pokušavaju se probiti na aerodrom u Kabulu odakle se evakuaciraju stranci i Afganistanci s dozvolama.

"Među brojnima koji se pokušavaju probiti su i oni očajni koji nemaju dozvolu za odlazak", objavio je BBC-jev dopisnik koji je video objavio na Twitteru.

Horribly chaotic scenes outside the compound in Kabul where British forces are evacuating some Afghans - many struggling to get through, as thousands of desperate people without travel permission have also turned up



Our report running on BBC News



W / @MalikMudassir2 pic.twitter.com/huXDMSodE2