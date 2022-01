Foto: You Tube/AP/Screenshot

Pentagon je objavio videosnimku američkog napada dronom na Kabul u kojemu je poginulo 10 civila, uključujući sedmero djece. Za ovu tragičnu pogrešku nitko nije odgovarao.

Pentagon je objavio videosnimku američkog napada dronom na Kabul u kojemu je poginulo 10 civila. New York Times snimke je dobio zahvaljujući Aktu o slobodi informacija i tužbi protiv Američkog središnjeg zapovjedništva. Pentagon je priznao kako se radi o tragičnoj pogrešci.

Objavljeno je 25 minuta materijala. New York Times piše kako se na snimkama dviju bespilotnih letjelica MQ-9 Reaper vidi mjesto napada prije, tijekom i nakon što je projektil pogodio osobni automobil u vlasništvu civila u dvorištu stambene četvrti.

Na snimkama se vide osobe koje se kreću u zoni napada ili u blizini.

"Iako smo isprva smatrali da se radilo o neposrednoj prijetnji našim postrojbama u međunarodnoj zračnoj luci Hamad Karzai, sada znamo da nijedna od žrtava nije bila povezana s ISIS-om ili predstavljala prijetnju našoj vojsci. Iskreno nam je žao zbog gubitka života tijekom ovog napada", rekao je Bill Urban, glasnogovornik Središnjeg zapovjedništva SAD-a.

Istraga Pentagona o napadu u Kabulu pokazala je da je riječ o "iskrenoj pogrešci" te su preporučili da se ne pokreće nikakav pravni ili disciplinski postupak, no takav je zaključak razbjesnio Kongres i organizacije za ljudska prava.

Kritičari smatraju da je takvo izvješće pridonijelo kulturi nekažnjivosti i da je propušten trenutak za suočavanje sa sustavnim problemima u američkim napadima dronovima, piše Guardian.

Među žrtvama napada bili su Zemari Ahmadi, koji je radio za humanitarnu organizaciju sa sjedištem u SAD-u i devet članova njegove obitelji, uključujući sedmero djece, piše Guardian.

Iako je istraga glavnog inspektora američkih zračnih snaga, general-pukovnika Samija Saida, otkrila da su operateri dronova pomiješali bijelu Toyotu Corollu na mjestu događaja s automobilom povezanim s terorističkom grupom te također nisu uspjeli uočiti dijete vidljivo na snimkama nadzora, nisu pronađeni nikakvi dokazi o nepravednim radnjama.

"Istraga nije utvrdila kršenje zakona, uključujući i ratno pravo. Pogreške u izvršenju u kombinaciji s pristranošću potvrde i kvarovima u komunikaciji dovele su do žalosnih civilnih žrtava", navodi se u izvješću.

"Bila je to iskrena pogreška", rekao je Said novinarima u Pentagonu. "Ali to nije kazneno ponašanje, nasumično ponašanje, nemar", izjavio je.