Potres zatresao Italiju: "Osjetilo se kao da je podzemna željeznica protutnjala"

Potres magnitude 3,7 po Richteru zatresao je u srijedu u 12:19 područje središnje Italije, 32 kilometra južno od Firence, javlja EMSC.

"Osjetilo se kao da je podzemna željeznica protutnjala", "Mačke su podivljale, osjetilo se ljuljanje zgrade" i "Premještanje namještaja" neki su od komentara građana u blizini potresa.

#Earthquake 24 km NW of #Siena (#Italy) 25 min ago (local time 12:19:42). Updated map - Colored dots represent local shaking & damage level reported by eyewitnesses.

