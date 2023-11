Pitanje izbora

Dio HDZ-ovaca frustiran, tvrde da ovise o trenutnom raspoloženju šefa: "HDZ-ovim biračima neće biti svejedno kad vide Rafale"

Ilustracija Foto: Damjan Tadic/Cropix

Dio HDZ-ovaca ispod glasa priznaje da ih frustrira to što još uvijek nemaju pouzdanu informaciju kada ćemo imati parlamentarne izbore i žale se kako do njih dolaze glasine o mogućim datumima, a da one ovise o trenutnom raspoloženju njihova šefa.