Osjetio se potres na jugu Hrvatske: "Jaka tutnjava i udar"

Potres magnitude 2,6 po Richteru imao je epicentar 16 kilometara od Metkovića, javlja EMSC.

"Jaka tutnjava i udar", javili su svjedoci potresa iz mjesta Stedrice.

U Stonu se osjetio: "Jaki udar uz trešnju". Dok se "blago podrhtavanje" osjetilo i na Kleku.

#Earthquake 16 km SE of #Metković ( #Croatia ) 9 min ago (local time 09:10:55). Colored dots represent local shaking & damage level reported by eyeswitnesses. Share your experience via: 📱 https://t.co/bKBgMenA4F 🌐 https://t.co/i1InuVLLgj pic.twitter.com/TGL6SiOf4L

Hrvatska seizmološka služba za sad nije objavila informacije o ovom potresu.

#Earthquake (#potres) possibly felt 26 sec ago in #Croatia. Felt it? Tell us via:

📱https://t.co/bKBgMenA4F

🌐https://t.co/44vngdM2ty

🖥https://t.co/OSr2jaub9Y

⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/9HIZKKvBz7