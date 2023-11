Snažan potres pogodio Grčku: "Sve se ljuljalo"

Potres magnitude 5,3 po Richteru pogodio je Grčku u petak ujutro.

Potres se dogodio u 7:26 (8:26 po lokalnom vremenu), na dubini od 11 kilometara, 79 kilometara sjeverozapadno od Peristerija i 12 kilometara jugoistočno od Mantudija, javlja EMSC.

Zasad nema izvještaja o materijalnoj šteti, a osjetio se i u susjednoj Turskoj.

"Sve se ljuljalo", "Bilo je kao da krevet pleše", "Baš je zatreslo", samo su neki od brojnih dojmova koje su objavili grčki građani na EMSC-ovoj aplikaciji koja je na početku pokazivala da je potres jačine 5,4.



Nakon prvog potresa uslijedilo je još par slabijih - 2,4 i 3,8.

