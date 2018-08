Potres magnitude 4,7 zatresao je regiju Molise na jugu Italije no, prema izvješćima u srijedu rano ujutro, nije izazvao žrtve niti značajnije materijalne štete.

Potres se dogodio u utorak navečer, desetak minuta prije ponoći, objavio je talijanski geološki institut INGV na Twitteru.

#earthquake #terremoto #Montecilfone_(CB) #Italy

14 August 2018 at 21:48:31 (UTC)

mag (ML) 4.7 #ISMD AUTOMATIC-REPORT at https://t.co/5ix3r0Di7J

more information at https://t.co/PASkW8EyYh pic.twitter.com/4mqhDjhcyu