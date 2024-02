Potres pogodio sjever Italije: "Osjetile su se lagane vibracije"

Sjever Italije pogodio je umjereni potres magnitude 3,8, izvijestio je Euromediteranski seizmološki centar.

Podrhtavanje se osjetilo u 14:46 po lokalnom vremenu. Dubina potresa je 21 kilometar.

Epicentar se nalazi 20-ak kilometra jugozapadno od Parme.

🔔#Earthquake (#terremoto) M4.1 occurred 13 km SW of #Parma (#Italy) 4 min ago (local time 14:46:40). More info at:

📱https://t.co/IbUfG7TFOL

🌐https://t.co/5tnuQXoYUi

🖥https://t.co/gpuvSUrMn5 pic.twitter.com/sPjrwOMUTB