Zatreslo se tlo kod Slunja: Potres se osjetio i kod susjeda

Potres umjerene jakosti magnitude 3.4 prema Richteru zabilježen je u utorak navečer kod Slunja, izvijestila je Seizmološka služba Republike Hrvatske.

Potres s epicentrom oko 16 kilometara južno od Slunja, točnije kod Rakovice zabilježen je u 19 sati i 23 minute.

Intenzitet potresa u epicentru procijenjen je na V stupnjeva EMS ljestvice.

Potres se osjetio i u Bosni i Hercegovini, kod Bihaća.

⚠Preliminary info: M3.7 #earthquake (#zemljotres) about 20 km NW of #Bihać (Bosnia & Herzegovina) 2 min ago (local time 19:23:38).

