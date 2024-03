Potres jačine 4,8 prema Richteru pogodio Tursku: "Dobro smo se ljuljali"

Potres magnitude 4,8 prema Richteru zatresao je Tursku u 14:55.

Epicentar potresa nalazi se 20 kilometara jugoistočno od grada Demre na dubini od 21 kilometar, javlja Euromediteranski seizmološki centar.

"Spavao sam i probudilo me", "Veliki šok koji postupno jenjava. Lusteri su se pomaknuli, i moj dvogodišnji sin je to osjetio", "Dobro smo se ljuljali", "Tlo se pomicalo", neki su od kometnara onih koji su posjeti osjetili i dojavili EMSC-u.

