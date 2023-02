Naš se svijet dijeli na dvije sfere utjecaja: države su prisiljene zauzeti stranu. Ili će ih se na to tek prisiliti.

Odluka kineskog predsjednika Xi Jinpinga da najviše rangiranog diplomata pošalje u Rusiju i to u tjednu godišnjice barbarske invazije Vladimira Putina na Ukrajinu označila je dramatičnu geopolitičku prekretnicu.



Kada jedna od pet stalnih članica Vijeća sigurnosti UN-a nezakonito napadne drugu državu, druga članica zatim odbije osuditi tu istu invaziju, a ostale tri ne ponude nikakav mehanizam borbe protiv tog očitog kršenja međunarodnog prava (jer sankcije to očito nisu), to znači da je čovječanstvo ušlo u jedno mračno i nepredvidivo poglavlje, piše Telegraph.



Ratoborno ponašanje Rusije nije izolirani slučaj. Putin i Xi se godinama teže zajedničkom cilju da oslabe Zapad, a posebice Ameriku. I jedan i drugi se osjećaju ugroženima u međunarodnom poretku koji se temelji na većim slobodama, na demokratskoj odgovornosti i pravednosti. I jedan i drugi slijede plan širenja svoje sfere utjecaja i vojnim sredstvima - ako situacija tako nalaže.

Nakon godina i godina sve radikalnijeg iskušavanja zapadnjačke tolerancije, kinesko-ruska osovina prešla je na plan njihova totalnog uništenja. Prešutna kineska potpora ruskom vojnom avanturizmu - koja bi uskoro mogla uključiti i direktno slanje oružja Rusiji - potvrđuje strateško partnerstvo.

S obzirom da mnoge države još uvijek financijski surađuju s Rusijom, Putinovi postupci prolaze nekažnjeno na svjetskoj sceni.



Pitanje koje se nameće je - koliko će taj isti Zapad, koji je o Kini nemjerljivo ovisniji nego o Rusiji, ići daleko da odgovori Pekingu? Xi je vjerojatno već odlučio da je vojna potpora Moskvi vrijedna rizika. Dva su razloga: tim putem može nastaviti potencirati strah Zapada od Kine, ali i jačati ovisnost Moskve o Pekingu.

Nova trka u nuklearnom naoružanju

Nekada su se svjetski čelnici nadali da će meteorski gospodarski uspon Pekinga dovesti do toga da Kina prigrli međunarodne norme. Umjesto toga, Xi je iskoristio kolosalnu gospodarsku moć kako bi desetke zemalja uvukao u dugoročne dugove kroz svoju politiku "Pojas i put", neutralizirajući i ušutkavajući tako sve potencijalne kritike. Paralelno, Kina je dominirala i globalnim tržištima.



Sve u svemu, očigledna je činjenica: nalazimo se u novom Hladnom ratu. Naš se svijet dijeli na dvije sfere utjecaja s desecima država koje su postupno prisiljene zauzeti stranu. Ili će ih se na to tek prisiliti.

Prošli je tjedan Putin najavio da će se Rusija povući iz sporazuma o nuklearnom naoružanju, što znači da nakon pet desetljeća njihova ograničavanja ulazimo u novu trku. Tijekom sljedećeg desetljeća Kina će utrostručiti svoje zalihe nuklearnog oružja. Sve više obavještajnih informacija koje stižu sa Zapada potvrđuju da je i Iran spreman razviti nuklearno oružje, a tu je Sjeverna Koreja. Uzevši sve ove informacije u obzir, nuklearna prijetnja veća je sada nego u bilo kojem trenutku od kraja Drugog svjetskog rata.



Proživljavamo veliku prekretnicu u globalnoj politici i ulazimo u razdoblje koje je nedvojbeno nestabilnije i opasnije od druge polovice 20. stoljeća, nova mračna era je počela, piše Telegraph.