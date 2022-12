Kineski modni brend Shein obećao je uložiti 15 milijuna dolara u poboljšanje radničkih prava u svojim tvornicama nakon što se otkrilo da krši propise. Zaposlenici u tvornicama radili su i do 18 sati, a u ugovorima neki uopće nisu imali predviđene slobodne dane.

Britanski dokumentarac "Neispričano: Pogled u Sheinovu mašineriju" razotkrio je razne mehanizme funkcioniranja kineskoga modnog brenda. Kao i brojne druge marke brze mode, Shein je krao intelektualno vlasništvo, konkretno dizajn malih proizvođača, pratio informacije o svojim kupcima, štetio okolišu i naposljetku - izrabljivao radnike u tvornicama u kojima se proizvodi njihova odjeća.

U dokumentarcu se navodi da radnici znaju raditi i do 18 sati dnevno, a neki uopće nemaju slobodne dane predviđene ugovorima.

Brend je nakon optužbi pokrenuo i vlastitu istragu, koja je pokazala da su zaposlenici u dvije njihove tvornice radili znatno više od zakonski predviđenog maksimuma.

Otkriveno je da je osoblje u jednoj od tvornica radilo do 13 i pol sati dnevno s dva do tri slobodna dana mjesečno, dok su oni u drugoj tvornici radili do 12 i pol sati dnevno bez fiksne strukture slobodnih dana, prenosi Guardian.

U priopćenju stoji kako je riječ o puno manjem broju sati nego što se navodi u dokumentarcu. Ipak, sada će uložiti 15 milijuna dolara da bi riješili problem.

Dobivali 8 lipa po proizvedenom komadu odjeće

Osim radnih sati, u dokumentarcu se navodi da su tvornice zaposlenicima znale nezakonito oduzimati plaće i kasniti s isplatama. Isto tako, ističu se male plaće koje dobivaju radnici. Navodno su po proizvedenom komadu odjeće dobivali 8 lipa.

Iz Sheina su ove optužbe negirali, navodeći da su plaće koje daju radnicima veće nego u drugim tvornicama u regiji.