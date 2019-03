Najmanje četvero ljudi je poginulo u poplavama koje su pogodile dijelove SAD-a. Prema za sada dostupnim informacijama, troje ljudi poginulo je u Nebraski, a jedna osoba u Iowi.

Države Nebraska, Iowa i Wisconsin proglasile su izvanredno stanje, prenosi CNN.

Guverner Nebraske, Pete Ricketts, nazvao je poplave "najvećom katastrofom u povijesti države".

Prema CNN -u, poljoprivrednik James Wilke poginuo je na svom traktoru kada je prelazio preko mosta Shell Creek koji je popustio. Pao je u nabujalu rijeku i izgubio život.

Poplava je odnijela jednog muškarca u Nebraski, dok je 80-godišnja Betty Hamernik, ostala zarobljena u svom domu dok se dizala razina vode. Kada su došli spasioci već je bila mrtva.

55-ogodišnjeg muškarca također je pokosila poplava, a podlegao je ozljedama u bolnici u Lincolnu.

Poplave su uslijedile nakon otapanja snijega u trima državama, uzrokujući rast razina rijeka. Na stotine ljudi je evakuirano, prenosi CNN.

Nebrasku će posjetiti potpredsjednik Mike Pence, na zahtjev predsjednika Donalda Trumpa, priopćila je glasnogovornica Bijele kuće.

CNN tvrdi kako razina vodostaja nekih rijeka u Nebraski ruše rekorde.

. @SenSasse and I joined @NENationalGuard to get an aerial view of flooding impact as we traveled to thank volunteers in Fremont, address a community meeting in Niobrara, and receive a briefing in Lynch. More here: https://t.co/78cd5jkTOG #NebraskaFlood | #NebraskaStrong pic.twitter.com/h32kyx0NE4

At @POTUS request, @VP will travel to Nebraska tomorrow to survey the damage from the terrible flooding that’s impacted much of the Midwest. He’ll be joined by @GovRicketts & @IAGovernor. Thank you to First Responders and many volunteers helping those affected!