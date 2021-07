Nekoliko postaja podzemne željeznice poplavljeno je, a u New Yorku su u četvrtak odsječene glavne prometnice uoči očekivanog dolaska oluje Else, koja se pomaknula uz istočnu obalu SAD-a nakon što je Floridu zasipala kišom i vjetrom.

Između 5 i 10 centimetara vode palo je u nizu grmljavinskih oluja nad gradom i okolnim područjima u četvrtak popodne, priopćila je Nacionalna meteorološka služba (NWS), što je uzrokovalo opsežne poplave na određenim mjestima.

Putnici podzemne željeznice objavili su na Twitteru videosnimke poplavljenih perona na postaji 157. ulice sjeverno od Manhattana.

Na snimkama se vidi kako putnici do pojasa u vodi prelaze mračni bazen kako bi stigli do perona postaje.

"Linije 1 i A doista su pogođene, a postaje jako poplavljene", rekla je Sarah Feinberg, ravnateljica MTA-e, njujorške uprave za javni prijevoz, u četvrtak na brifingu za novinare.

Neke glavne ceste, uključujući i Bronx, privremeno su zatvorene, a promet je otežan. Njujorška policija objavila je na Twitteru snimke automobila zarobljenih vodom.

NWS je upozorio na moguće poplave do petka ujutro, s očekivanim dolaskom jakih kiša koje je donijela oluja Elsa, koja se kreće s Floride.

Unatoč radu na zaštiti grada od poplava od uragana Sandy 2012. - u kojemu su poginule 44 osobe, a američka ekonomska prijestolnica bila paralizirana danima - za New York su poplave i dalje opasne, s tim da će se takvi incidenti povećati zbog klimatskih promjena.