Olujne kiše nastavile su u utorak padati na istočnoj australskoj obali, pojačavajući krizu s poplavama u Sydneyju jer je dodatnim tisućama stanovnika naređeno da napuste svoje domove nakon što je vodostaj rijeka brzo porastao iznad opasnih razina.

Oko 50.000 stanovnika Novog Južnog Walesa, većinom u zapadnim predgrađima Sydneyja, dobilo je naredbu da se evakuira ili je upozoreno da bi moglo dobiti nalog za evakuaciju.

"Ovaj događaj je daleko od završetka", kazao je premijer Novog Južnog Walesa Dominic Perrottet. "Gdje god bili, budite oprezni kada se vozite našim cestama. Još uvijek postoje znatni rizici od iznenadnih poplava."

Australski premijer Anthony Albanese, koji se u utorak vratio u svoju zemlju nakon jednotjednog putovanja Europom, rekao je da će u srijedu obići pogođena područja zajedno s Perrottetom.

Na jednoj od snimki s društvenih mreža možemo vidjeti kako se automobili usporenom brzinom probijaju kroz tunel prepun vode.

#Sydney having a LOT of rain at the moment. #Evs handle wet weather just fine. #Tesla #flood pic.twitter.com/7Pzh18iHeU