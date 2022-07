Velika područja najvećeg australskog grada u nedjelju su se našla pod vodom zbog obilnih padalina koje su u nižim područjima uzrokovale ozbiljne poplave - u nekim predgrađima razina vode dosegla je 1,5 metar.

Služba za hitne slučajeve države Novog Južnog Walesa preporučila je evakuaciju stanovnicima nekoliko područja upozoravajući da kiša neće stati barem do ponedjeljka.

Mediji javljaju da je na području Sydneya od početka mjeseca već palo četiri puta više kiše no što inače padne tijekom cijelog srpnja.

Boat rescues of stranded Camden residents amid ‘life-threatening conditions’ >> https://t.co/w2n11OsSZT - Residents from #Newcastle to #BatemansBay have been warned prepare for “life threatening conditions”, as low-lying areas of southwest #Sydney evacuate. #Hawkesbury #floods pic.twitter.com/p7Kaam2UOB