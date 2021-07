Dijelovi Londona poplavljeni su nakon obilne kiše. Met Office izdao je upozorenje od mogućih poplava zbog obilne kiše tijekom današnjeg dana.

Na društvenim mrežama dijele se videozapisi poplave u Londonu. Naime, tamošnji metorolozi izdali su upozorenje za južni dio Engleske zbog moguće kiše i poplava.

Heavy and slow moving thundery downpours have brought significant #flooding to parts of London 🌧️



Torrential showers are expected to continue through much of this evening



Stay #WeatherAware pic.twitter.com/lcXWm01Qt7 — Met Office (@metoffice) July 12, 2021



This was our street in front of our house earlier today pic.twitter.com/kFdyj0M7ea — David:))) (@Davvviiiidddd72) July 12, 2021

Očekuje se da će nevrijeme prestati tijekom noći. ''Nikad nisam vidio ovako nešto'', napisao je korisnik Twittera.

Bit of a flood here in south hampstead London😱 never seen anything like this pic.twitter.com/34geRmdawD — Lunanana (@lunanana___) July 12, 2021



Također, policija je poslala apel da vozači izbjegnu Raynes Park zbog velike poplave na tom području. ''Ceste su poplavljene i opasne za vožnju'', napisali su. Vatrogasci su dobili više od 150 poziva zbog poplava.

Same friend just sent me this which I thinkkkkkk is somewhere near Holland Park pic.twitter.com/6XbZVPdmQm — Sophia Money-Coutts (@sophiamcoutts) July 12, 2021

Poplavljeni su mnogi stanovi. ''Moja sestra je snimala potop na imanju Lanchester West za vrijeme današnje obilne kiše. ''U cijelom životu nikad nisam vidjela ovakvu poplavu'', napisala je korisnica na Twitteru.