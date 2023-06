VIDEO Tisuće mrtvih riba preplavile obalu: Plaža zatvorena, preporučeno da svi izbjegavaju ulazak u vodu

Tisuće mrtvih riba iz porodice Brevoortia patronus pojavilo se uz obalu na plaži u Meksičkom zaljevu u Teksasu u petak ujutro.

Quintana Beach County Park je rekao da su mrtve ribe pronađene na kraju Bryan Beacha u blizini rijeke Brazos, desetak kilometara niz obalu od Quintana Parka. Plaža će biti zatvorena te je preporuka da svi izbjegavaju ulazak u vodu sve dok se mrtve ribe ne uklone.

Hundreds of fish found dead at Quintana Beach County Park https://t.co/3ymYBbpcXl pic.twitter.com/F6iWmE93Mh — FOX26Houston (@FOX26Houston) June 10, 2023

Dužnosnici parka kao glavni razlog pomora ribe navode topliju vodu nego inače koja ne može zadržati toliko kisika kao hladna voda. Kada temperatura vode poraste iznad 21 stupnja, ovoj ribi postaje teško primiti dovoljnu količinu kisika koja mu je potrebna da bi preživio, objašnjava Quintana Beach County Park u objavi na Facebooku.

Pročitajte i ovo nesnosan smrad VIDEO Milijuni mrtvih riba preplavili rijeku: "Ovo je nadrealno"

"Često prije nego što dođe do uginuća, ribe se mogu vidjeti kako pokušavaju doći do kisika na površini vode rano ujutro", objavili su i istaknuli da u vodi nije bilo nikakvih kemikalije koje bi dovele do pomora ribe.

Na smanjenje kisika utjecalo je i oblačno vrijeme koje je blokiralo mikroskopski fitoplankton i mikroalge u fotosintezi.

Pročitajte i ovo Sve je snimila kamera VIDEO Morski pas napao ga u kajaku: ''Čuo sam šištanje, podigao pogled i vidio tu veliku smeđu stvar''

Plitke vode brže se zagrijavaju i ako ribe tamo ostanu zaglavljene, dolazi do hipoksije, stanja u kojem razina kisika nije dovoljna za održavanje homeostaze. U takvim situacijama riba će se početi ponašati nepredvidivo čime će dodatno smanjiti razinu kisika.

Započeo je postupak uklanjanja ribe, no plima će se morati dodatno povući da bi se sva riba mogla ukloniti, izvijestio je Fox News.