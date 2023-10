Politolog o Vučićevom potezu da sport iskoristi za politiku: "Dublje od ovog ne može"

Emitiranje televizijskog kanala Arena sport zabranjeno je zbog političke propagande. Država je iskoristila sportske kanale Arena sporta za političku propagandu i za emitiranje video spota u kojem se veličaju napadi na sjeveru Kosova uz natpis "Pamtit ćemo! Slava herojima".

Zbog napada na Kosovu od Srbije je traženo da osudi teroristički akt i uhiti sudionike. Europska Unija je bila jasna, proglasili su da je događaj na Kosovu teroristički čin.

Od kada se dogodio napad na Kosovu, Arena Sport je u Srbiji i na Kosovu danima emitirala spomenute propagandne spotove između atraktivnih sportskih prijenosa, a spot je očigledno trebao motivirati Srbe na domoljubne osjećaje i uvjeriti ih da su u ovom konfliktu Srbi u pravu, jer se nazivaju herojima.

Denis Avdagić, politički analitičar za DNEVNIK.hr prokometirao je cijelu situaciju te poručio da od ovog poteza srpski predsjednik Aleksandar Vučić ne može niže.

"Ma koliko se mi svemu tome čudili te nam je sve šokantno, svi oni koji prate stanje u Srbiji znaju da ovo nije novost. Vučić dominira medijskom slikom Srbije, kontrolira medije te upravlja njima. Dublje od ovog Vučić, što se tiče uplitanja u medije, ne može potonuti. Iako on iz ove priče želi izgradi sliku da je on branitelj i tako se pokušava prezentirati u medijskom prostoru, ali to će jako teško izvesti", objašnjava Avdagić.

Naglašava da je u Srbiji, nažalost, to stanje dnevne normalnosti i da takav njegov potez da sportske kanale iskoristi za političku propagandu je staro normalno.

Koriste sportske kanale kad je u Vučićevu interesu

Pokazalo se opet da je vlast u Srbiji zloupotrijebila politički sportske kanale kada je to u interesu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.

Arena Sport je projekt vlasti u Srbiji koja je izdvojila milijardu eura za kupovine sportskih prijenosa, kako bi ušla u svaki dom u regiji a sad ih zlorabi za političke svrhe. Državni Telekom Srbija koji u vlasništvu ima 16 kanala Arena Sport pretplaćivao sportske prijenose i 100 puta više od realne cijene, poput Premier Lige za koju su izdvojili 600 milijuna eura, a sve kako bi uništili konkurenciju koja ima informativne kanale koji kritiziraju poteze vlasti u Srbiji.