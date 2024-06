UZNEMIRUJUĆI VIDEO Javnost šokirana, policajci dva puta namjerno pregazili tele koje je pobjeglo iz dvorišta: "Druge metode nisu uspjele"

Britanska policija prvotno je satima pokušavala uhvatiti odbjeglo tele, no bezuspješno. Policajci su ga potom odlučili zaustaviti "korištenjem policijskog automobila", odnosno odlučili su ga pregaziti.

Potvrdili su da se incident dogodio u Staines-upon-Thames malo prije 21 sati u petak navečer. Tele je istrčalo na glavnu cestu i izazvalo prekid prometa unutar lokalnog područja, rekla je policija.

Nakon što su snimke udarca stigle do društvenih mreža oglasio se ministar unutarnjih poslova James Cleverly tražeći hitno objašnjenje, dok je udruga za zaštitu životinja RSPCA reakciju policije ocijenila kao nerazmjernu.

Snimka podijeljena na internetu prikazuje označeno vozilo kako se zabija u tele, koje izgleda kao da je ošamućeno i pokušava stati na noge, prije nego što je drugi put udareno. U videu od 26 sekundi mogu se čuti promatrači kako šokirano reagiraju kada je krava udarila vozilo.

I can think of no reasonable need for this action.



I’ve asked for a full, urgent explanation for this.



It appears to be unnecessarily heavy handed. https://t.co/FsNnA9iQ2R