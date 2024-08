Objavljen identitet ubojice triju djevojčica u Southportu, policija poručuje: "Htjeli smo spriječiti širenje neprovjerenih informacija"

Policija je objavila identitet 17-godišnjeg dječaka koji je optužen za ubojstvo triju djevojčica na plesnom tečaju u Southportu u Engleskoj. Riječ je o Axelu Rudakubanom porijeklom iz Ruande.

Sudac Andrew Menary odbio je izdati nalog za prikrivanje njegovog identiteta. Svoju odluku je objasnio riječima da "zadržavanje anonimnosti optuženika predstavlja opasnost i potencijalno može dovesti do širenja dezinformacija", prenosi The Guardian.

Optuženik bi u srijedu trebao napuniti 18 godina čime bi njegovo ime automatski postalo javno, a sudac je rekao da su prije toga htjeli otkriti njegov identitet kako to ne bi napravili mediji koji bi tu situaciju mogli iskoristiti za širenje neprovjerenih informacija.

More than 100 people were arrested in London on Wednesday night as a violent protest broke out in the wake of the Southport attack.



Flares were thrown towards the gates of Downing Street and some among the crowd threw cans and glass bottles ⬇️ https://t.co/DVU7QnzexX pic.twitter.com/BAMPf2DFwv