Austrijska policija objavila je identitet glavnog osumnjičenog za planiranje napada tijekom koncerta Taylor Swift - 19-godišnjaka po imenu Beran A.

Roditelji osumnjičenog Berana podrijetlom su iz Sjeverne Makedonije, a policija prenosi kako je 25. srpnja dao otkaz i poručio kako "ima velike planove za dalje".

Tijekom ispitivanja nije pokazivao znakove kajanja te je izjavio da je namjeravao "pobiti nevjernike" u Beču.

Među osumnjičenima je i sedamnaestogodišnjak s hrvatskim i turskim korijenima, koji je već bio poznat policiji. Više o njemu pročitajte OVDJE.

Pročitajte i ovo Epidemiolozi na terenu Užas na ljetovanju! U našem poznatom hotelu širi se opasna zaraza? "Izgledalo je kao scena iz horor-filma"

NEW - Islamist Beran A. (19) planned the Swift terror attack in Austria. He wanted to kill "non-believers in Vienna," he said during his police interrogation — oe24 pic.twitter.com/b3hrb6p5LM