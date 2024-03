VIDEO Policajac snimio trenutak u kojem je automobil sletio u provaliju od 60 metara: "Sreća što je preživio"

Policajac iz Oregona uspio je snimiti automobil koji je sletio u provaliju duboku oko 60 metara. Prometna nesreća dogodila se 25. veljače, a snimku je objavila policijska stanica Oregon.

Na dramatičnoj snimci vidi se kako automobil dolazi iz suprotnog smjere te se zabija u zemlju uz rub ceste, lansirajući ga u zrak, a zatim u provaliju.

A distracted driver in Clackamas County is fortunate to have survived this crash on Hwy 224 & SE Tong Rd. The vehicle drove off the roadway after the driver took their eyes off the roadway and landed approx. 200 ft. down an embankment. #safety pic.twitter.com/QhD1DZYfup