Klimatski prosvjednici blokirali su u četvrtak ujutro jednu od dvije piste u zračnoj luci u Münchenu, u južnoj Njemačkoj, no blokada je nakon nekog vremena okončana, a zračne operacije opet se odvijaju nesmetano.

Prema riječima glasnogovornika zračne luke, savezna policija uhitila je aktiviste. Kako je naveo glasnogovornik, aktivisti su blokirali jednu od pisti zalijepivši se za asfalt u njezinu sjevernom dijelu.

Prosvjednici, koji su nezadovoljni angažiranjem vlasti u borbi protiv klimatskih promjena, posljednjih su mjeseci sve aktivniji diljem Njemačke, a najistaknutiji aktivisti pripadnici su skupine Posljednja generacija, sa sjedištem u Berlinu.

Članovi skupine lijepili su se na slike u muzejima, organizirali blokade ulica i nedavno privremeno zatvorili pistu u berlinskoj zračnoj luci. Prije dva tjedna blokirali su letove na aerodromu BER na gotovo dva sata.

Sve su glasniji pozivi na oštrije posljedice za klimatske prosvjednike koji remete javni život, a mnogi su aktivisti uhićeni i suočeni s kaznenim prijavama. Budući da je južna pista radila neprekidno, nije bilo otkazivanja letova, već samo manjih kašnjenja, navela je o incidentu zračna luka München.

Klimatski aktivisti pokušali su u četvrtak ponovno omesti operacije i u berlinskoj međunarodnoj zračnoj luci BER.

"Letne aktivnosti trenutačno nisu ograničene", naveli su predstavnici zračne luke dodajući da je policija pokrenula operaciju u sigurnosnom području "zbog neovlaštenog pristupa" aktivista. Policijski glasnogovornik potvrdio je da je operacija u tijeku.

Prosvjedna skupina Posljednja generacija objavila je na Twitteru da su njezini članovi ušli u to područje i bili na pisti zračne luke. "Mi smo na voznoj stazi u BER-u i MUC-u (Zračna luka München)", napisala je skupina.

