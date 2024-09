Najmanje četiri osobe su ubijene, a deseci su ozlijeđeni u masovnoj pucnjavi u jednom od najpopularnijih zabavnih područja u Birminghamu u američkoj saveznoj državi Alabama u subotu navečer.

Do pucnjave je došlo sinoć nešto iza 23 sata (po lokalnom vremenu) u području Five Points South, rekao je policijski službenik Birminghama Truman Fitzgerald.

Kad su policajci stigli na mjesto događaja, zatekli su dva muškarca i ženu s ranama od vatrenog oružja, a svi su kasnije proglašeni mrtvima, rekao je Fitzgerald. Četvrta žrtva umrla je u bolnici, piše CNN.

Nijedan osumnjičenik još nije uhvaćen.

