Katarska televizija Al Jazeera objavila je u nedjelju ujutro da su izraelski vojnici upali u njezino dopisništvo u Ramali na Zapadnoj obali s nalogom da se mora zatvoriti u roku od 45 dana. Televizija je uživo prenosila kako vojnici upadaju u ured i predaju nalog jednom zaposleniku da bi se prijenos u tom trenutku prekinuo.

