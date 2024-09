Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda u utorak da će njegova zemlja izaći kao pobjednica i da će u potpunosti odbiti ruske napadače.

"Jednog dana u ovoj dvorani, zasigurno će biti rečeno da je ruski rat protiv Ukrajine završio", rekao je.

"I to će se dogoditi ne samo zato što se netko umorio od rata, ne zato što je netko nešto razmijenio s (ruskim predsjednikom Vladimirom) Putinom. Ruski rat protiv Ukrajine završit će jer će Povelja Ujedinjenih naroda djelovati. Mora djelovati. Naše ukrajinsko pravo na samoobranu će nadvladati."

Vijeće se sastalo na marginama Opće skupštine UN-a u New Yorku.

Dok je Zelenski govorio, ruski veleposlanik pri UN-u Vasilij Nebenzija demonstrativno je listao svoje dokumente i gledao u mobitel.

Slično se ponašao i kad je izlagao slovenski govornik.

Govori u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda - 4 Foto: AFP

Govori u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda - 7 Foto: AFP

Ukraine's President Zelenskyy @ZelenskyyUa at UN Security Council - with @SecBlinken & UNSG @antonioguterres:



"Putin has broken so many international norms and rules that he won't stop on his own, Russia can only be forced into peace, and that is exactly what's needed, forcing… pic.twitter.com/PUk8SMWdX9