FOTO/VIDEO Zelenski doputovao u SAD, obavio poseban posjet i najavio: "Želim im predstaviti svoj plan za pobjedu"

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski doputovao je u nedjelju navečer u Sjedinjene Države gdje će američkom kolegi Joeu Bidenu i saveznicima predstaviti detalje svog mirovnog plana opisanog kao "plan pobjede", čiji je cilj stati na kraj ruskoj invaziji njegove zemlje.

"Stigli smo u Sjedinjene Države. Glavni cilj je ojačati Ukrajinu i zaštititi sve naše ljude. Ovaj rat može završiti samo pravednim mirom kroz međunarodne napore. Plan pobjede Ukrajine bit će na stolu svih naših saveznika", objavio je Zelenski.

U video poruci iz svog zrakoplova naznačio je da prije New Yorka i Washingtona odlazi u Pennsylvaniju - u "poseban posjet".

"Ova će jesen biti odlučujuća za nastavak rata”, naglasio je dodajući da će Biden biti prvi koji će detaljno vidjeti ukrajinske prijedloge za okončanje rata s Rusijom.

Zatim ih, dodao je, planira predstaviti "svim čelnicima naših partnerskih zemalja", kao i američkom Kongresu i predsjedničkim kandidatima u Sjedinjenim Državama, Kamali Harris i Donaldu Trumpu.

Scranton, Pennsylvania. I visited a plant that manufactures 155 mm artillery shells. Now, for our warriors who are defending not only our country, not only Ukraine, the plant will be ramping up production. I began my visit to the United States by expressing my gratitude to all… pic.twitter.com/OXnvqHclkM

Njegovo putovanje odvija se usred američke predsjedničke kampanje i podudara se s Generalnom skupštinom Ujedinjenih naroda, koja je zakazana ovog tjedna u New Yorku, a očekuje se da će Zelenski ponovno pokušati uvjeriti Bidena da dopusti Kijevu da napada ciljeve u Rusiji zapadnim oružjem dugog dometa za koje kaže da bi moglo promijeniti tijek rata.

Rusija je u subotu objavila da neće sudjelovati na drugom samitu o Ukrajini koji želi Kijev u studenom, nakon prvog izdanja u lipnju u Švicarskoj.

We have arrived in the United States. The main objective is to strengthen Ukraine and protect all our people. This war can only be ended with a just peace through global efforts. Everyone who values life can help, and the most effective help is determination. Ukraine’s Victory… pic.twitter.com/nQvqXj8tDO