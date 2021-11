Četverogodišnjakinja koja je nestala iz kampa u australskoj unutrašnjosti prije više od dva tjedna pronađena je i vraćena roditeljima nakon što ju je policija spasila iz zaključane kuće, objavile su vlasti u srijedu. Policija je objavila i dirljivi video trenutka kad je iznose iz kuće.

Policija je provalila u kuću u Carnarvonu, gradu oko 100 kilometara južno od kampa, rano u srijedu i pronašla je Cleo Smith u jednoj od soba.

Inspektor iz odjela za ubojstva Cameron Blaine pitao je djevojčicu kako se zove nakon što su je pronašli.

"Nije odgovorila. Pitao sam je ponovno i opet nije odgovorila. Pitao sam je treći put. Pogledala me i rekla: 'Ime mi je Cloe'. I to je bilo to. Okrenuli smo se i izašli iz kuće", rekao je Blaine i dodao kako su se nadali sretnom završetku, ali nitko nije očekivao ovako dobar ishod.

"Bilo je fantastično. Vidjeti je kako sjedi tamo je bilo nevjerojatno", kazao je detektiv, koji je zbog pronalaska djevojčice bio presretan, kao i njegovi kolege.

"Svi smo plakali. To je bio divan trenutak. Bili smo tako uzbuđeni, bilo je fantastično", ispričao je i inspektor Rod Wilde.

Ekstatični su bili i roditelji kad im je policija javila da su pronašli malenu i da je dobro, prenosi Sky News.

Zamjenik šefa policije države Zapadna Australija na lokalnoj televiziji kazao je da je jedan muškarac priveden.

Cleo je posljednji put viđena u šatoru svoje obitelji oko 1:30 po lokalnom vremenu 16. listopada u zabačenom kampu Blowholes Shacks u Macleoudu, oko 900 kilometara od Pertha, glavnog grada Zapadne Australije.

Australska je policija strahovala da je djevojčica oteta i ponudila je milijun australskih dolara (4,84 milijuna HRK) za bilo kakvu informaciju.

"Kako divan dan, vratili smo Cleo njezinim roditeljima. Ovo je prekrasan dan za ovu djevojčicu i njezinu divnu obitelj", rekao je ravnatelj policije Zapadne Australije Chris Dawson na konferenciji za medije.

Tim od 140 ljudi radio je na slučaju, a policija je reagirala na više od 1000 dojava građana. Policija navodi kako se čini da je otmica vjerojatno bila oportunistička i očekuju da će optužnica biti podignuta kasnije u srijedu.

"Ona je fizički dobro. To je bilo evidentno od početka", kazao je inspektor iz odjela za ubojstva Cameron Blaine.

On je bio među četiri osobe koje su spasile dijete i kaže da mu je to nedvojbeno najbolji trenutak u karijeri.

"Ona je vrlo draga, energična djevojčica, vrlo povjerljiva i vrlo otvorena prema nama", rekao je.

Australski premijer Scott Morrison također je pozdravio "divnu, olakšavajuću vijest".

"Cleo Smith je pronađena. Kod kuće je, zdrava i sigurna. Naše molitve su uslišane", napisao je Morrison na Twitteru.