U velikoj eksploziji u Turskoj poginulo petero ljudi: "Bila je rezultat kemijskog eksperimenta"

Eksplozija se dogodila u subotu ujutro u državnoj tvornici raketa i eksploziva MKE, 40 kilometara istočno od glavnog grada Ankare, a kako navode dužnosnici poginulo je petero radnika.

Uz poginule radnike, još je nekoliko ljudi ozlijeđeno, a kako javlja državna televizija prozori na obližnjim kućama i trgovinama su popucali od siline eksplozije. Dužnosnici su rekli da je eksploziju izazvao incident u tvorničkom odjelu za dinamite.

Pročitajte i ovo Istraga je u tijeku VIDEO Strašna eksplozija i požar na brodu: Dijelovi motora pogodili pomorca, nije mu bilo spasa

Nijedan drugi radnik ili član osoblja nije ostao zarobljen u ruševinama izjavio je regionalni guverner Vahap Sahip, a ranjeni zaposlenici prevezeni su u lokalne bolnice. Nekoliko ih je u kritičnom stanju, prenosi BBC. Sahin je rekao novinarima da je eksplozija bila "rezultat kemijskog eksperimenta", te da se dogodila u 08:45 po lokalnom vremenu.

The cause of the explosion at a rocket factory in Turkey could be an uncontrolled chemical reaction - the governor of Ankara province.#Turkey #Ankara #News pic.twitter.com/uQwkOr3GRG