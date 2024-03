Snažan potres pogodio Crnu Goru: ''Jako i dugo je treslo. Umrla sam od straha''

U ranim jutarnjim satima, u 4 sata i 6 minuta, Crnu Goru je pogodio potres magnitude 5,3 prema Richteru, a osjetio se diljem Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Seizmografi hrvatske Seizmološke službe zabilježili su jak potres magnitude za koju kažu da je bila 5,6.

Prema prvim informacijama, epicentar je bio uz samu granicu Crne Gore i BiH, nedaleko od Gacka, 28 kilometara od Nikšića.

Procijenjena dubina je oko 10 kilometara, a osjetio se u Dalmaciji, Hercegovini i Srbiji.

Zasad nema informacija o ozlijeđenima niti o materijalnoj šteti.

Nedugo nakon prvog podrhtavanja tla, u 4 sata i 14 minuta dogodio se još jedan potres nešto slabijeg intenziteta od 3,4 stupnja prema Richteru s epicentrom nedaleko od prvog, na crnogorskoj strani granice.

Oba potresa dogodila su se na području općine Nikšić, u selu Donje Čarađe, a najbliži grad epicentru je Gacko.

Potres se osjetio širom Dalmacije, posebno na dubrovačkom području, ali izvješća dolaze i iz Splita i Šibenika, objavili su lokalni mediji.

Na društvenim mrežama oglasio se velik broj stanovnika Crne Gore koji opisuju uznemirenost i strah nakon što ih je potres probudio.

#Earthquake (#земљотрес, #zemljotres) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M2.8 || 30 km NW of #Nikšić (#Montenegro) || 12 min ago (local time 05:38:53). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/7gjd1AAWK6