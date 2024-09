FOTO Počelo spašavanje tankera punog nafte: Pobunjenici postavili eksplozivnu napravu, poslan specijalni tim

Gotovo mjesec dana nakon napada hutista započela je operacija spašavanja naftnog tankera koji gori u Crvenom moru, koju vodi pomorska misija Europske unije. EU operacija Aspides objavila je slike koje prikazuju njezine brodove kako prate tri broda koji se kreću prema naftnom tankeru Sounion pod grčkom zastavom.

Cilj operacije je spriječiti ekološku katastrofu u regiji. Izvor iz grčkog ministarstva obrane rekao je novinskoj agenciji AFP da je Aigaion Pelagos, grčki vučni brod, počeo postepeno vući tanker prema sjeveru, uz pratnju vojnih brodova.

Satelitske slike koje je analizirao Associated Press potvrdile su prisutnost tri broda za spašavanje u blizini Souniona. Prema grčkoj državnoj novinskoj agenciji ANA-MPA, tri fregate, helikopteri i jedinica specijalnih snaga sudjeluju u operaciji spašavanja.

"Unatoč teškim uvjetima, s temperaturama koje zbog požara dosežu do 400 stupnjeva Celzija, specijalizirani tim za spašavanje uspješno je osigurao tanker uz pomoć Aigaion Pelagosa", izvijestila je ANA-MPA, prenosi Deutsche Welle.

Update on the MV SOUNION salvage status



The salvage of the MV SOUNION is a complex operation and consists of various phases.



The tug boats have successfully connected to the vessel and the towing of the MV SOUNION to a safe location is in progress.



By providing protection to… pic.twitter.com/FX47QOsJLq