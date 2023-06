Čak 250 vojnih aviona je u zraku! Najveći zračni manevri u povijesti: "Branit će se svaki centimetar teritorija"

Počele najveće zračne vojne vježbe u povijesti Sjevernoatlantskog saveza pod nazivom Air Defender 2023. Na njima sudjeluje 25 nacija i NATO s ukupno 10.000 vojnika i 250 zrakoplova.

Od 12. do 23. lipnja Njemačka će biti logističko središte, piše Deutsche Welle. U zraku će se krizna situacija simulirati u tri zone leta: iznad sjeverne Njemačke i Sjevernog mora, na istoku i u manjem pojasu u južnoj Njemačkoj. Te zone će naizmjenično biti zatvorene za civilni zračni promet na nekoliko sati dnevno.

