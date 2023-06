NATO diže 220 vojnih zrakoplova: "Želi se poslati poruka Rusiji"

Vježba "Air Defender 23" počet će u ponedjeljak i trajat će desetak dana uz sudjelovanje oko 220 vojnih zrakoplova iz 25 država članica i partnera Sjevernoatlantskog saveza.

"Vježba će biti obrambene naravi, ali se njome želi poslati poruka, napose Rusiji", rekla je novinarima američka veleposlanica u Njemačkoj Amy Gutmann.

"Doista bi me iznenadilo da jedan svjetski čelnik ne povede računa o tome što to govori o naravi tog saveza, što znači snaga tog saveza, a to uključuje (Vladimira) Putina", ruskog predsjednika, istaknula je.

Vježba je planirana 2018., dijelom i kao odgovor na rusku aneksiju Krima 2014., premda nije uperena "ni protiv koga", rekao je pak general Ingo Gerhartz, zapovjednik njemačkih zračnih snaga. "Mi smo obrambeni savez i vježba je tako i zamišljena", dodao je.

"Ova vježba treba upotpuniti stalnu prisutnost Sjedinjenih Država u Europi i osigurati obuku na višoj razini od one koja se obično provodi na kontinentu", rekao je general Michael Loh, ravnatelj američke Zračne nacionalne garde.

Zasad nije planirano da "Air Defender" bude redovita vježba, rekla je Gutmann. No, "ne želimo da bude i posljednja", dodala je.

Odgovarajući na pitanje o mogućem poremećaju civilnog zračnog prometa tijekom vježbe, general Gerhartz je istaknuo da su planeri učinili "sve što je u njihovoj moći" kako bi se spriječilo kašnjenje i otkazivanje letova, dok u nekim dijelovima Njemačke počinju školski praznici.

Sjevernoatlantski savez, osnovan počekom hladnog rata, postao je najveća organizacija za kolektivnu obranu s 31 državom članicom u Europi i u Sjevernoj Americi.