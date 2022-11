Ruski marinci pobunili su se protiv "nesposobnih generala", za koje navode da ih tretiraju kao topovsko meso nakon što je njihova jedinica pretrpjela strahovite gubitke. U četiri dana teških borbi na području istočne Ukrajine ubijeno je i ranjeno tristotinjak vojnika. Istovremeno, u vojnoj bazi u Rusiji tisuće mobiliziranih vojnika prosvjeduju jer na bojište idu bez osnovnih zaliha i opreme.

Marinci ruske 155. brigade mornaričkog pješaštva napisali su oštro pismo svojem regionalnom guverneru Olegu Kožemjaku u kojemu navode da su u četverodnevnom masakru na području regije Pavlivka izgubili 300 vojnika zbog katastrofalno lošeg vodstva generala Rustama Muradova i Zuraba Ahmedova.

U pismu navode da ruski zapovjednici skrivaju kaos koji se događa u Donjecku i umanjuju broj gubitaka zbog straha da ne bi bili pozvani na odgovornost.

Marinci traže da o tome bude obaviješten ruski predsjednik Vladimir Putin i da se osnuje neovisna vojna komisija.

U isto vrijeme društvenim mrežama proširila se snimka koja pokazuje tisuće mobiliziranih ruskih vojnika kako viču na general-bojnika Kirilla Kulakova u bazi za obuku u Kazanu, gradu u Rusiji, jer idu na prvu crtu bojišnice bez zaliha i opreme.

🇷🇺 Russian propagandist Sladkov reports of heavy losses for the 🇷🇺 155th Marine Brigade near Pavlivka, approaching Vugledar. The soldiers (based in Vladivostok) wrote a letter to the governor, and have begun rebelling against commanders. #UkraineRussianWar #RussiaIsLosing pic.twitter.com/n52Q72olxl