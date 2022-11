Ukrajinski predsjednik Volodimr Zelenski rekao je da se ta zemlja priprema za nove ruske napade na svoju infrastrukturu. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko pozvao je stanovnike da "budu spremni na sve".

Objavljene snimke zapaljene zgrade željeznice u Donecku

Gradonačelnik Kijeva, Vitalij Kličko, pozvao na spremnost

Tijek događaja pratite u nastavku:

7:20 Britansko ministarstvo obrane objavilo je nove podatke o tijeku rata u Ukrajini. Kako stoji u izvješću, zapovjednik Oružanih snaga Ukrajine Vlarij Zalužni potvrdio je kako je Rusija do sada izgubila dvotruko više vojnih aviona nego u Sovjetsko-afganistanskom ratu.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 07 November 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/nOk01oHSNN



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/bmQn6FHZYH — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 7, 2022



6:55 Agencija Nexta objavila je na Twitteru da se tijekom noći zapalila zgrada željeznice u okupiranom Donecku. Proruska novinska agencija TASS piše kako su zgradu uprave željeznice u Donecku granatirale ukrajinske oružane snage.

At night, the building of the railway administration in occupied #Donetsk caught fire. pic.twitter.com/a87GZBHECh — NEXTA (@nexta_tv) November 7, 2022



Photos of the burning railway administration building in #Donetsk. pic.twitter.com/kDZeSbUgOI — NEXTA (@nexta_tv) November 7, 2022

The headquarters of the railway administration in Donetsk is on fire.



Missile strike? pic.twitter.com/0TwQF8FuIF — Visegrád 24 (@visegrad24) November 7, 2022

6:45 Ukrajinski predsjednik Volodimr Zelenski rekao je da se ta zemlja priprema za nove ruske napade na svoju infrastrukturu, nakon što je gradonačelnik Kijeva pozvao građane da se pripreme na najgori mogući scenarij.

Zemlja se u ponedjeljak suočila s manjkom od 32 posto u predviđenoj opskrbi električnom energijom, rekao je Sergej Kovalenko, izvršni direktor YASNO-a, glavnog kijevskog opskrbljivača energijom.

"Ovo je puno i to je viša sila", rekao je. U međuvremenu su nacionalne energetske vlasti upozorile na planirana isključenja, ali i na moguća daljnja ograničenja u glavnom gradu i regiji oko njega, kao i u još šest regija u zemlji.

Upozorenja su uslijedila nakon što je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko pozvao stanovnike da "budu spremni na sve", uključujući najgori mogući scenarij u kojem glavni grad gubi struju i vodu.

"Ako imate proširenu obitelj... ili prijatelje izvan Kijeva, gdje postoji autonomna opskrba vodom, pećnica, grijanje, molimo vas da razmotrite mogućnost da ondje ostanete određeno vrijeme", rekao je Kličko.

Sve što se u Ukrajini dogodilo u nedjelju možete pročitati >>OVDJE.