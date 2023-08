Plenković o Vladinim mjerama pomoći, a dotaknuo se i Milanovića: "Nikakvi razgovori nisu počeli"

Andrej Plenković se uoči početka skupa na Bledu susreo sa slovenskim premijerom Robertom Golobom kojemu je izrazio sućut Hrvatske te njenu spremnost na pomoć u oporavku i obnovi nakon katastrofalnog nevremena i poplava koje su početkom kolovoza pogodile Sloveniju. Tada je živote izgubilo šestero ljudi, a uništeno je 10 tisuća domova.

Premijer je najavio kako će hrvatska vojska idući tjedan izgraditi tzv. lansirni most odnosno prijenosnu mosnu konstrukciju u Lačjoj Vasi, mjestu smještenom sjeveroistočno od Ljubljane. "Na taj način Hrvatska vrlo konkretno pomaže Sloveniji nakon ovih velikih poplava", dodao je Plenković.

O Milanoviću i imenovanju veleposlanika

"Nikakvi razgovori nisu krenuli", rekao je premijer u ponedjeljak u izjavi novinarima. Plenković je kazao kako je prošlo tri godine otkad je ministarstvo vanjskih i europskih poslova Milanoviću poslalo popis s prijedlogom imenovanja, na koji do danas nema odgovora.

Premijer je rekao kako se Milanović sada "sjetio" te teme nakon tri godine, no da "ne očekuje ništa" jer je posljednji, "nebulozan" prijedlog s Pantovčaka bio onaj o raspodjeli "fifty-fifty", a takav model "nikad nije postojao". Usprkos tome, Plenković smatra kako diplomatska mreža funkcionira normalno jer Hrvatska ispunjava sve strateške i diplomatske ciljeve.

"Diplomatska mreža je popunjena, imamo tri ili četiri mjesta gdje su ljudi nažalost preminuli ili napustili sustav iz privatnih razloga", rekao je. Plenković je o ovom pitanju govorio nakon što je Jutarnji list u ponedjeljak objavio da premijer i predsjednik ovog tjedna počinju pregovore o imenovanju veleposlanika.

Vlada će idućih dana razgovarati o mjerama pomoći nakon 30. rujna

Odgovarajući na upit novinara o mjerama pomoći građanima koje ističu 30. rujna, Plenković je kazao da je to tema o kojoj će Vlada razgovarati u sljedećim danima. "Mi ćemo voditi računa uvijek o onima koji su nam bitni, a to su hrvatski građani, posebice oni koji su najugroženiji", rekao je.

Pojedini mediji špekuliraju da bi cijene struje za građanstvo i male poduzetnike mogle ostati iste i nakon što 30. rujna isteknu Vladine mjere pomoći, a na stolu je prijedlog, o kojem će se tek raspravljati u Banskim dvorima, da se ukinu ili smanje subvencije za električnu energiju za najveće gospodarstvenika. Na upit novinara je li opcija i dalje subvencioniranje velikih poduzeća, Plenković je kazao kako je mnogo toga o čemu se špekulira u medijima netočno.

"Toliko je toga netočnog da moram priznat da niti gledam niti išta čitam, nego mi kolege signaliziraju, i onda vidim da su to sve neke informacije koje nikad nisu bile predmet rasprava ni na kabinetu ni na Vladi. Kao što smo uvijek do sada činili, a imali smo pet paketa pomoći, svi su bili snažni, sveobuhvatni, pravovremeni, izbjegli smo socijalnu frakturu, očuvali socijalnu koheziju.. Hrvati realno u smislu energetske krize nisu ništa osjetili, jer je cijena plina stalno bila ista, cijena struje jeftina, a također i cijena naftnih derivata", poručio je premijer.

Kako je napomenuo, više je pitanje onima koji su usprkos tako niskim cijenama temeljnih energenata dizali neopravdano cijene i umjetno generirali inflaciju do koje nije trebalo doći. Kazao je i da o mjerama pomoći imaju vremena odlučiti do 1. listopada, a to je, kako je istaknuo, jako puno vremena.