Pilota izvukli iz aviona tik uoči polijetanja, krio je mračnu tajnu: Razbijena odvratna skupina, optužbe su jezive

Sérgio Antonio Lopes, pilot zrakoplovne tvrtke Latam, uhićen je zbog sumnje da je vodio mrežu za seksualno iskorištavanje djece. Šezdesetogodišnjak je priveden u sklopu operacije "Vežite pojaseve", koja se provodi radi suzbijanja pedofilije. Trenutačno je identificirano deset žrtava u dobi od 10 do 14 godina, no policija vjeruje kako je broj žrtava veći te da uključuje i djecu iz drugih država.

Uhićen je u avionu na aerodromu Congonhas u južnom dijelu São Paula, neposredno prije leta za Rio de Janeiro. Istraga je pokazala kako je skupina djelovala najmanje osam godina, uz jasnu podjelu funkcija i pomno osmišljen plan, prenosi CNN Brasil.

Uz pilota su uhićene još dvije osobe: 55-godišnjakinja osumnjičena da je u zamjenu za novac podvodila vlastite unuke te majka jedne od žrtava, koja je osumnjičenom pilotu slala videozapise zlostavljanja vlastite kćeri.

PILOTO DETENIDO ANTES DE DESPEGAR



▪️El Piloto de #LATAM Sérgio Antonio Lopes, de 60 anos, fue apresado dentro de una aeronave en el Aeropuerto de Congonhas, #SãoPaulo. Acusado de ser parte de una red de explotación sexual infantil, pornografia infantil y violación de menores. pic.twitter.com/sSlN2AJ5cU — @ALTOS_NOTICIASpy (@Altosnoticiasp1) February 10, 2026

Lopes se služio krivotvorenim dokumentima punoljetnih osoba kako bi neometano boravio u motelima sa žrtvama. Digitalne tragove ostavljao je putem Pixa, brazilskog sustava za instant plaćanja, uplaćujući iznose od 50 do 100 reala za pristup djeci i materijalima s dječjom pornografijom. Istraga je razotkrila i posebno potresan slučaj u kojem je osumnjičenik jednoj obitelji plaćao stanarinu, a zauzvrat dobivao fotografije seksualnog zlostavljanja djeteta.

Supruga osumnjičenika, inače psihologinja, iznimno je pogođena tim saznanjima, navode iz CNN Brasila. Prema navodima policije, ona se osjeća suodgovornom jer, unatoč svojoj struci, nije primijetila sumnjivo ponašanje svog supruga. Zrakoplovna tvrtka Latam poručila je kako surađuje s istražiteljima i stoji na raspolaganju vlastima.