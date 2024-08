Nekoliko sati prije no što se helikopterom zabio u Double Tree Hilton hotel u australskom gradu Cairnsu, pilot je bio na druženju s kolegama i pio je, rekao je jedan od kolega iz tvrtke Nautilus Aviation.

Iz tvrtke, koja se inače bavi iznajmljivanjem helikoptera u turističke svrhe, rekli su da je pilot s kolegama u privatnoj organizaciji slavio nedavno promaknuće i odlazak jednog od kolega.

"Ima dozvolu za upravljanje helikopterima na Novom Zelandu, ali nikada nije letio u Australiji", rekli su iz Nautilus Aviationa.

Not much left of the Nautilus Aviation Robinson R44 helicopter VH-ERH which crashed into the rooftop of the Double Tree by Hilton Hotel.



Photos by David Peters via X.



VH-ERH also pictured in happier times by Jonathan Williams. pic.twitter.com/CFu5dT7iDa