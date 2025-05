Sjednica Vijeća za obranu na rasporedu je u petak, a na njoj bi se predsjednik Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković trebali dogovoriti oko ključnih vojnih pitanja, strategije obrane i dugoročnog plana razvoja.

Milanović se danas osvrnuo na predstojeću sjednicu.

"Raspravit ćemo neke dokumente, neke smo trebali davno raspraviti, ali bolje ikad nego nikad. Neki dokumenti su i u mojoj ingerenciji, a neke Vlada odnosno vladajuća većina mogu donijeti i bez mene, ali dobro je da se dogovorimo jer kasnije može imati daljnje posljedice na upravljanje vojskom. Za to je potreban neprestani razgovor", rekao je Milanović.

Potvrdio je i da će se razgovarati o uvođenju obaveznog vojnog roka.

"Prijedlog je bolji od onoga što imamo danas. Trenutno nemamo ništa. Ostajemo bez pričuve, prema tome potrebno je da se jedan veći broj ljudi nagovori da se uključe u obuku, koja traje dva mjeseca. I to je prekratko, ali i to je bolje nego što je bilo do sada", rekao je Milanović.

Dodao je da je više puta slao pozive za održavanje Vijeća za obranu tijekom protekle tri godine, a na pitanje što misli zašto je premijer Andrej Plenković odlučio sada prihvatiti, rekao je da ne zna.

"Koliko sam ja puta zvao na sazivanje tog sastanka... Barem deset puta. Ali to je to, bolje ovako nego onako", kaže.

O datumu održavanja mimohoda za Oluju kaže da bi trebala biti 4. kolovoza.

"Kao prije 10 godina", rekao je.

Ministar Ivan Anušić najavio je da će hrvatska postati izvoznik dronova.

"Volio bih da je to moguće. Onda bi i mi za sebe mogli nabaviti nešto što je proizvedeno u Hrvatskoj i po boljoj cijeni. Iznosi koji se trenutno plaćaju za borbene sustave su stravični i to je blaga riječ. Na suženom smo tržitu. A nema tu ni Vlada neki manevarski prostor. Treba paziti da se sve to ne preplaćuje. Sa 100-200 milijuna dolara možete kupiti čuda, preobraziti Makrasku rivijeru, koja itekako ne živi u oskudici i bijedi - ogromni su to novci", naglasio je.

Kazao je i da još nismo dostigli izdvajanja za obranu u visini od dva posto BDP-a, a ako NATO odluči da se ta granica digne na pet posto, što nije zakonska obaveza, za Hrvatsku bi to bilo nedostižno.