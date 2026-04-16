Gdje je mađarski ministar? Nakon Orbanovog poraza povukao se iz javnosti: Optuživali su ga za veze s Rusijom
Nakon izbornog poraza vlade Viktora Orbana, šef mađarske diplomacije povukao se iz javnosti.
Nakon izbornog poraza vlade Viktora Orbana, šef mađarske diplomacije povukao se iz javnosti.
Mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjarto neće sudjelovati na sastanku ministara vanjskih poslova EU sljedeći tjedan u Luxembourgu, nakon izbornog poraza vlade Viktora Orbana, doznaje Euronews od diplomatskih izvora. Iz njegovog ureda nisu odgovorili na upit za komentar.
Diplomati su potvrdili i da premijer na odlasku Viktor Orban neće sudjelovati na neformalnom sastanku Europskog vijeća sljedeći tjedan na Cipru.
Szijjarto je tijekom izborne kampanje bio u središtu kontroverzi zbog bliskih odnosa s ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejem Lavrovom.
U javnost su procurili telefonski razgovori koji upućuju na to da je nudio pomoć pri uklanjanju ruskih poduzetnika s popisa sankcija EU-a. Također je kontaktirao ruske dužnosnike tijekom ključnog europskog summita 2023. godine kada se raspravljalo o pristupnim pregovorima Ukrajine.
Vladimir Putin i Peter Szijjarto Foto: Afp
Nakon nedjeljnih izbora, na kojima je uvjerljivo pobijedila stranka Tisza, Szijjarto se gotovo u potpunosti povukao iz javnosti. Nije aktivan ni na društvenim mrežama na kojima je ranije bio često prisutan.
Novoizabrani premijer Peter Magyar u ponedjeljak je optužio Szijjarta da je u ministarstvu vanjskih poslova uništavao osjetljive dokumente povezane sa sankcijama Rusiji.
Magyar i njegova savjetnica za vanjsku politiku Anita Orban pozvali su zaposlenike ministarstva da sačuvaju svu relevantnu dokumentaciju. Ministarstvo je u srijedu odbacilo optužbe, navodeći da su uništene samo papirnate kopije elektroničkih dokumenata te da podaci nisu izgubljeni.
Bliske veze Petera Szijjarta s Moskvom postale su jedno od ključnih pitanja kampanje nakon što su objavljeni transkripti i snimke telefonskih razgovora.
Washington Post je u ožujku objavio da je Szijjarto tijekom pauza na sastancima EU-a u Bruxellesu zvao ruske dužnosnike. On je osporio vrijeme poziva i tvrdio da su obavljeni prije i nakon sastanaka te je negirao kršenje pravila, nazivajući to diplomatskom komunikacijom.
Kasnije tog mjeseca skupina istraživačkih novinara objavila je snimku razgovora između Szijjarta i Lavrova. Mađarski ministar u razgovoru nudi pomoć u uklanjanju sestre jednog ruskog poduzetnika s popisa sankcija EU-a, na Lavrovljev zahtjev.
Peter Szijjarto Foto: Afp
U travnju, uoči parlamentarnih izbora, objavljena je još jedna snimka. Prema navodima, Szijjarto je tijekom pauze na ključnom summitu EU-a u Bruxellesu u prosincu 2023. godina informirao Lavrova o raspravama o pokretanju pristupnih pregovora s Ukrajinom. Na snimci Lavrov predlaže da Szijjarto iskoristi priliku kako bi izvršio pritisak na EU.
Szijjarto je sve optužbe odbacio. Tvrdio je da je riječ o djelovanju stranih obavještajnih službi koje su "ciljale vladu Viktora Orbana uoči izbora".
