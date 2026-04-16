Gdje je mađarski ministar? Nakon Orbanovog poraza povukao se iz javnosti: Optuživali su ga za veze s Rusijom

Nakon izbornog poraza vlade Viktora Orbana, šef mađarske diplomacije povukao se iz javnosti.

Mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjarto neće sudjelovati na sastanku ministara vanjskih poslova EU sljedeći tjedan u Luxembourgu, nakon izbornog poraza vlade Viktora Orbana, doznaje Euronews od diplomatskih izvora. Iz njegovog ureda nisu odgovorili na upit za komentar.

Diplomati su potvrdili i da premijer na odlasku Viktor Orban neće sudjelovati na neformalnom sastanku Europskog vijeća sljedeći tjedan na Cipru.

Szijjarto je tijekom izborne kampanje bio u središtu kontroverzi zbog bliskih odnosa s ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejem Lavrovom.

U javnost su procurili telefonski razgovori koji upućuju na to da je nudio pomoć pri uklanjanju ruskih poduzetnika s popisa sankcija EU-a. Također je kontaktirao ruske dužnosnike tijekom ključnog europskog summita 2023. godine kada se raspravljalo o pristupnim pregovorima Ukrajine.

Nakon nedjeljnih izbora, na kojima je uvjerljivo pobijedila stranka Tisza, Szijjarto se gotovo u potpunosti povukao iz javnosti. Nije aktivan ni na društvenim mrežama na kojima je ranije bio često prisutan.

Novoizabrani premijer Peter Magyar u ponedjeljak je optužio Szijjarta da je u ministarstvu vanjskih poslova uništavao osjetljive dokumente povezane sa sankcijama Rusiji.

Magyar i njegova savjetnica za vanjsku politiku Anita Orban pozvali su zaposlenike ministarstva da sačuvaju svu relevantnu dokumentaciju. Ministarstvo je u srijedu odbacilo optužbe, navodeći da su uništene samo papirnate kopije elektroničkih dokumenata te da podaci nisu izgubljeni.

Bliske veze Petera Szijjarta s Moskvom postale su jedno od ključnih pitanja kampanje nakon što su objavljeni transkripti i snimke telefonskih razgovora.

Washington Post je u ožujku objavio da je Szijjarto tijekom pauza na sastancima EU-a u Bruxellesu zvao ruske dužnosnike. On je osporio vrijeme poziva i tvrdio da su obavljeni prije i nakon sastanaka te je negirao kršenje pravila, nazivajući to diplomatskom komunikacijom.

Kasnije tog mjeseca skupina istraživačkih novinara objavila je snimku razgovora između Szijjarta i Lavrova. Mađarski ministar u razgovoru nudi pomoć u uklanjanju sestre jednog ruskog poduzetnika s popisa sankcija EU-a, na Lavrovljev zahtjev.

U travnju, uoči parlamentarnih izbora, objavljena je još jedna snimka. Prema navodima, Szijjarto je tijekom pauze na ključnom summitu EU-a u Bruxellesu u prosincu 2023. godina informirao Lavrova o raspravama o pokretanju pristupnih pregovora s Ukrajinom. Na snimci Lavrov predlaže da Szijjarto iskoristi priliku kako bi izvršio pritisak na EU.

Szijjarto je sve optužbe odbacio. Tvrdio je da je riječ o djelovanju stranih obavještajnih službi koje su "ciljale vladu Viktora Orbana uoči izbora".