Pastor tvrdi da su ga agenti ICE-a zastrašivali i pritvorili: "Ti si bijelac, ionako ne bi bio zabavan"

Pastor iz Minneapolisa Kenny Callaghan izjavio je da su ga priveli agenti Imigracijske i carinske službe SAD-a (ICE) nakon što se uputio prema prosvjedima u blizini svoje crkve.

Callaghan, pastor crkve All God's Children MCC, ispričao je svoje iskustvo, navodeći da se incident dogodio u srijedu ujutro, 7. siječnja. Rekao je da je shvatio kako se nešto neuobičajeno događa kada je izvan crkve čuo zviždaljke i trubljenje automobila. Uzeo je svoje zviždaljke, no situacija je, prema njegovim riječima, vrlo brzo eskalirala.

Callaghan je ispričao da je uspio snimiti nekoliko fotografija dok se vozilo kretalo niz Portland Avenue, ali je pospremio mobitel u džep kada je primijetio agente kako okružuju, kako je opisao, jednu ženu tamnije boje kože".

Pridružio se skupini ljudi koja je skandirala te je pokušao skrenuti pozornost na sebe, govoreći agentima da uhite njega umjesto žene koju su okružili govoreći da ih se ne boji.

"Prije nego što sam uopće shvatio što se događa, stavili su mi lisice na ruke i pitali me - 'Bojiš li se sada?' ispričao je Callaghan, piše Yahoo.

Rekao je da im je odgovorio kako se ne boji, dok su ga agenti nastavili pritvarati. Prema njegovim riječima, zadržan je u stražnjem dijelu SUV-a zajedno s još dvojicom pritvorenika, a agenti su se više puta vraćali kako bi ga ispitivali.

Tijekom tih provjera, rekao je Callaghan, pitanje je uvijek bilo isto - boji li se. Također je naveo da su mu agenti tražili osobnu iskaznicu i mobitel dok je ostao zaključan u vozilu.

U jednom trenutku pitao je je li službeno uhićen, nakon čega je neko vrijeme ostao sam. Callaghan je rekao i da je jedan od agenata navodno mahao pištoljem ispred njegova lica. Iako je, kako kaže, na trenutak osjetio strah, brzo ga je zamijenio bijes.

"Vratili su se i opet pitali - Bojiš li se? rekao je. A ja sam ponovno odgovorio - ne", ispričao je.

Na kraju je pušten, nakon što mu je, prema njegovim riječima, agent uputio omalovažavajuću i uznemirujuću primjedbu.

"Rekli su mi: Pa, ti si bijelac i ionako ne bi bio zabavan. Izlazi iz auta", prisjetio se.

Callaghan je rekao da je zadržan manje od sat vremena, ali da je iz incidenta izašao duboko potresen. Smatra da je razgovor s agentima otkrio zabrinjavajući stav.

"Suočio sam se s činjenicom da su ti agenti ICE-a, koji bi trebali štititi sigurnost mog susjedstva, zapravo tamo bili iz zabave", rekao je.

Unatoč onome što je opisao kao zastrašujuće iskustvo, Callaghan je poručio da neće oklijevati ponovno intervenirati u sličnim situacijama.

"Uvijek ću se zalagati za ljude koji su zlostavljani samo zato što su ljudi", rekao je.

Ministarstvo domovinske sigurnosti (DHS) i ICE nisu odmah odgovorili na upite za komentar.

Incident u koji je bio uključen Callaghan dogodio se usred nemira u Minneapolisu, nakon što je agent ICE-a tijekom operacije provođenja imigracijskih zakona upucao i ubio Renee Nicole Good, 37-godišnju majku.