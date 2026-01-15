Obavijesti Foto Video Pretražite
Prosvjed u Minnesoti eskalirao

Pastor tvrdi da su ga agenti ICE-a zastrašivali i pritvorili: "Ti si bijelac, ionako ne bi bio zabavan"

15. siječnja 2026.
Prosvjedi u Minnesoti
Prosvjedi u Minnesoti Foto: Afp
Callaghan je rekao da je zadržan manje od sat vremena, ali da je iz incidenta izašao duboko potresen. Smatra da je razgovor s agentima otkrio zabrinjavajući stav.
Kad jedno računalo radi sve: Upoznajte pouzdanog partnera za posao i gaming
Pokrovitelj RACUNALA.HR
Kad jedno računalo radi sve: Upoznajte pouzdanog partnera za posao i gaming
Je li ovo čovjek koji stoji iza Trumpove opsesije Grenlandom?
Milijarder i dugogodišnji prijatelj
Je li ovo čovjek koji stoji iza Trumpove opsesije Grenlandom? "Nazvao me i rekao za prijedlog istaknutog poduzetnika"
Potvrđena optužnica pripadnicima 7. muslimanske brigade za ratne zločine u Zenici
U SUSJEDSTVU
Potvrđena optužnica zbog brutalnih ratnih zločina protiv civila. Jedan je ubijen dok je pokušavao pobjeći
Nijemac nevin osuđen na doživotni zatvor: Dobit će milijunsku odštetu
DOBIT ĆE ODŠTETU
Nevin je proveo 13 godina u zatvoru, a onda je dobio poziv koji je sve promijenio: "Neću skakati od sreće"
Oporba: Piletić mora otići zbog neuspješnih reformi i stanja u socijalnoj skrbi
Loše stanje sustava
Oporba traži smjenu ministra: "On je najslabija karika, trebao je i prije otići"
Kako se piše: koktel bar ili koktel-bar
Kako se piše
Koktel bar ili koktel-bar
U teškoj nesreći u Austriji stradao hrvatski vozač
Autocesta u Austriji
FOTO/VIDEO Zastrašujuće snimke nesreće u tunelu: Stradao hrvatski vozač, liječnici mu se bore za život
Teška nesreća na autocesti u Sloveniji, izbio veliki požar
zatvoren promet
VIDEO Buktinja na autocesti u Sloveniji nakon teške nesreće: Odjeknula je snažna detonacija
Željko Travica zbog bolesti neće moći pratiti suđenje za ratni zločin
Objavljen i razlog
Optužen da je zarobljenicima u usta gurao ljudski mozak, ali suđenje neće moći pratiti
Aktualnim prijepodnevom počinje nova sjednica
Aktualno prijepodne
Bura na zadnjem pitanju: "Ovo je gnjusno i odvratno", Jandroković žustro reagirao: "Ako imate takvu informaciju, dužni ste to prijaviti!"
Litva na prvoj crti bojišnice: Kako se mala zemlja EU priprema za mogući rat
NA PRVOJ CRTI BOJIŠNICE
"Rusija će upotrijebiti vojnu silu u Europi": Članica EU-a i NATO-a priprema se za rat, nabavljaju oružje, djeca uče koristiti dronove
Drama na europskom nebu: Vojni avioni okružili putnički zrakoplov i naredili prisilno slijetanje
Prijetnja u zraku
Drama na europskom nebu: Vojni avioni okružili putnički zrakoplov, naređeno hitno slijetanje
