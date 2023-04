Papa Franjo nastavio je posjet Mađarskoj. Sveti otac se nije štedio. Drugi dan bio je ispunjen brojnim susretima. Najviše pozornosti izazvao je onaj s izbjeglicama.

Gotovo neprimijećeno je prošao Papin susret s ruskim episkopom Hilarionom. Što to znači, analizirala je urednica vanjske politike i reporterka Dnevnika Nove TV Ivana Petrović.

"To je prošlo ispod radara, bila je važna točka Papina posjeta Budimpešti. Otac Hilarion je inače visokopozicioniran episkop ruske Pravoslavne crkve, donedavno je bio glavni tajnik patrijarha Kirila za međunarodne odnose, on je komunicirao s državama i drugim crkvama", kazala je.

"Prije otprije godinu dana više ne obavlja tu dužnost i to je protumačeno kao da je degradiran, protumačeno je kao nesuglasje u vrhu ruske Pravoslavne crkve oko ruske invazije na Ukrajinu. Meni se ipak čini da to nije točno, on je poslan u budimpeštu gdje vodi centar Pravoslavne crkve za njihove vjernike cijele srednje Europe", dodala je Petrović.

"Ja bih rekla da je to strateška pozicija i da je on tu namjerno poslan. Budimpešta je idealno mjesto za to i geografski i politički. Premijer Viktor Orban je osobno blokirao u EU da se patrijarh Kiril ne stavi na listu sankcioniranih ruskih državljana", rekla je.

"O čemu smo razgovarali - ne znamo, nije bilo izjava, niti je govoreno o sadržaju. Počelo se spekulirati da si Papa priprema put u Rusiju u što ja duboko ne vjerujem. Papa ipak ima dovoljno dobre savjetnike koji bi mu rastumačili kakav bi izvrnuti PR Putin napravio hipotetski u slkučaju da se tako nešto dogodi", dodala je Petrović.

"To je događaj koji je važan. Primijećeno je u Budimpešti i da nema visokih čelnika ukrajinske Grkokatoličke crkve", istaknula je.

Govorio mladima

O tome koju je poruku Papa poslao mladima u Budimpešti, Petrović navodi da je čelnik Katoličke crkve imao poduži govor u kojoj je izaslano puno poruka.

"Mladima je poručio da Isus Krist nije lik iz bajke ili lik iz nekakvog njihovog omiljenog crtića, već da je tu i da je stvaran te da se moraju zdati u njega. Jedan pasus njegova govora je posvetio tišini, rekao je da je tišina jako važna, da otvara srce molitvi i da otvara srce ljubavi i da pomaže razumjeti srca drugih ljudi", kazala je Petrović.

"Naglasio je da tišina ne znači gledanje u mobitele i surfanje po društvenim mrežama, čak je rekao - 'molim vas, nemojte to raditi, život nije na vašim ekranima, život je oko vas, on je stvaran'", kazala je Petrović.

Papa je pozvao mlade Mađare da se pridruže svjetskom Kongresu mladih katolika koji će ove godine biti u Portugalu. "Bio je opušten i uživao je u susretu s mladima", zaključila je Petrović.

