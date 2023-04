Papa je danas spominjao populizam, nacionalizam, ravnodušnost prema migrantima u Europi i mnoge druge stvari. Iz Budimpešte se u Dnevnik Nove TV javila reporterka i urednica vanjske politike Ivana Petrović.

"Papa je sublimirao sve svoje misli koje govori jednim dijelom od početka pontifikata. Rekla bih da je to bila lagana kritika premijeru Viktoru Orbanu s obzirom da ga je Papa na te teme kritizirao i ranijih godina. Čak je 2019. na izravno pitanje hoće li doći u Mađarsku rekao da neće, ali evo sad je ipak došao", rekla je reporterka i urednica vanjske politike Dnevnika Nove TV Ivana Petrović, koja se uživo javila iz Mađarske.

"Što se populizma tiče on ga često spominje, on ga elaborira u svoj enciklici Fratelli Tutti. U kontekstu toga tamo piše koliko opasno može biti manipuliranje pojmom naroda. Što se Ukrajine tiče, Papa ju je spomenuo u jednoj rečenici i nazvao je ratom razorenom zemljom. On ni ovaj puta nije upotrijebio pojam obrambenog rata ili pravednog rata. Što se tiče mira u svijetu, dosta se oslonio na encikliku Ivana XXIII. koja je ujedno i dokument Ujedinjenih naroda. Samo nažalost, ovo vrijeme je neusporedivo s vremenom od prije 60-ak godina", dodala je Petrović.

Papa je pohvalio Mađarsku što drži veliki okvir kršćanske obitelji i promovira život. Uz to se dotaknuo rodne ideologije i nazvao je podmuklim kolonijalizmom.

"To bila prije svega bila kritika njemačke crkve, koja je od svojeg sinodavnog puta napravila političko pitanje. Pape inače prije ovakvih susreta kada ispred sebe imaju diplomatski zbor akreditiran u nekoj zemlji, ovoga puta u Mađarskoj, šalju određene poruke koje onda veleposlanici tih zemalja elaboriraju i tumače svojim vladama, nije to ništa novo", objasnila je Petrović.

Politički kontekst posjeta

"Viktoru Orbanu i predsjednici Novak ovo je iznimno i politički važno. Mađarska diplomacija je uprla sve moguće snage da Papa dođe u Mađarsku", kazala je Petrović.

Orbanu je ovo od velike važnosti zbog crkvenosti, jer kao što je poznato, mađarski nadbiskup Peter Erdo, ujedno i primas, apsolutni je autoritet.

"On je autoritet i mađarskoj vladi i Viktoru Orbanu, iako je Orban protestant, a ne katolik. Erdo se sada spominje kao mogući nasljednik na stolici pape Franje kada za to dođe vrijeme. Izuzetno je obrazovan, ultra konzervativan i predsjednik vijeća europskih biskupskih konferencija", rekla je Petrović.

"Tako da je to jedna dosta važna spona i da će se u okviru toga određeni razgovori voditi iza zatvorenih vrata. Kardinal Erdo je inače bio i papabile na zadnjoj konklavi kada je izabran papa Franjo. Tako da je to isto jedan ne nebitan okvir ovog dolaska pape Franje u Mađarsku", zaključila je Petrović

