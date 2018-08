Da su vremenske prilike posve kaotične, pokazalo je nevrijeme koje je protutnjalo središnjim i južnim dijelom Europe. Kolovoz još nije ni završio, a neke krajeve vrlo blizu Hrvatske zabijelio je snijeg.

Zahladnjenje je stiglo u i hrvatsko susjedstvo, što pokazuju prizori snimljeni na slovenskim Alpama - na koje je pao snijeg. Hladni oceanski zrak zahvatio je Europu i ponegdje spustio temperature ispod nule.

Was man halt so an einem Sonntag im August macht. #Schnee #Sommer #Dolomiten Morgen tauts eh schon wieder...! pic.twitter.com/iDFdIm0HEu