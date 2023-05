Ekološki aktivisti prekinuli su međunarodni znanstveno-stručni skup "Susret stručnjaka za plin" u Opatiji kako bi upozorili na to da je plinski biznis štetan s obzirom na to da je plin postao drugi najveći izvor emisije ugljika u Europi.

Centar za plin Hrvatske d.o.o. i Hrvatska stručna udruga za plin (HSUP), članica Međunarodne plinske unije (IGU), organizirali su međunarodni znanstveno-stručni skup "Susret stručnjaka za plin".

Riječ je o, kako navode, vodećoj konferenciji i izložbi u jugoistočnoj Europi na temu plina, UPP-a i niskougljičnih rješenja, pod visokim pokroviteljstvom Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, ministarstva mora, prometa i infrastruktura te Hrvatske gospodarske komore.



Konferenciju su i ove godine prekinuli ekološki aktivisti kako bi upozorili na to da je plinski biznis štetan s obzirom na to da je plin postao drugi najveći izvor emisije ugljika u Europi.



Studijom deplinofikacije, koju je početkom godine predstavila Zelena akcija, a izradila ju je Udruga za održivi razvoj energetskih sustava, pokazano je da je fosilni plin moguće zamijeniti obnovljivim izvorima do 2035. godine, uz povrat troškova do 2037.

Cilj je ekološki i socijalno održiva tranzicija, kako su objasnili, koja ne gleda u prošlost, već teži biti predvodnicom revolucije obnovljivih izvora energije, koji su u velikom dijelu u rukama građanki i građana, a ne korporacija.